Yabancı uyruklulara hizmet veren kaçak diş kliniği mühürlendi - Son Dakika

Yalova'da Suriye uyruklu şüpheli tarafından kaçak olarak yine yabancı uyruklulara hizmet veren diş kliniği mühürlendi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli takip ve izlemeler sonucu Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokakta bulunan 2 katlı binaya operasyon düzenlendiği bildirildi.

Binanın ilk katında özellikle ülkede yaşayan yabancı uyruklu insanlara hizmet veren kaçak diş kliniğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanların sağlığı açısından büyük tehlike arz eden sıhhi koşullardan yoksun işyerinin Suriye uyruklu S.A.A. isimli şüpheli şahıs tarafından işletildiği tespit edilmiş ve şüpheli şahıs yabancı uyruklulara diş tedavisi yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış, belirtilen diş kliniği İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı görevlilerince mühürlenerek adli tahkikata başlanılmıştır."