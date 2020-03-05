Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da yabancı uyruklulara saldırarak darp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu vatandaşlara sokakta saldırarak darp ettikleri iddia edilen T.Y., R.D., S.B. ve A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Polisteki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren R.D. serbest bırakılırken, savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.Y., S.B. ve A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN