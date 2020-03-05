Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı

12 dakika önce

Samsun'da yabancı uyruklulara saldırarak darp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da yabancı uyruklulara saldırarak darp ettikleri iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu vatandaşlara sokakta saldırarak darp ettikleri iddia edilen T.Y., R.D., S.B. ve A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren R.D. serbest bırakılırken, savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.Y., S.B. ve A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Suriye, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Putin, nasıl Suriye konusunda kapısı çalınacak lider haline geldi?
Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor

Son Dakika Haberleri
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:11:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]