Son Dakika Haberleri: YABANCI UYRUKLULARIN "GASP ÇETESİ" KABUSU
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YABANCI UYRUKLULARIN "GASP ÇETESİ" KABUSU

6 saat önce

* Sultangazi'de yaşları 14 ila 20 arasında değişen bir grup, yabancı uyrukluların kabusu oldu.

YABANCI UYRUKLULARIN

* Sultangazi'de yaşları 14 ila 20 arasında değişen bir grup, yabancı uyrukluların kabusu oldu.

Önünü kestikleri kişileri gasp eden grup, kendilerine direnenleri tekme tokat dövüyor.

Şüphelilerin önünü kestikleri 3 kişiye saldırmaları kamerada

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi Sultançiftiği Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır yaşları 14 ile 20 arasında değişen kalabalık bir grup, yabancı uyruklu kişilerin kabusu oldu. Yabancı uyruklu kişilerin yolunu kesen grup, ceplerindeki para ve telefonları istiyorlar. Kendilerine direnenlere ise saldırarak, tekme tokat dövüyorlar.

Afganistan uyruklu Abdul Haffez ve ailesinin işlettiği dükkanın bulunduğu sokağı mesken tutan yaklaşık 30 kişi, yabancı uyrukluların kabusu oldu. Haffez ailesinin işlettiği dükkana alışveriş için gelen Afgan ve Pakistan uyrukluların önünü kesen  grup, gasp girişiminde bulunuyor. Kimi müşteriyi bıçakla tehdit ederek telefonlarını ve paralarını alan grup, kendisine direnenleri ise feci şekilde dövüyor. Yaşları 14 ila 20 arasında değişen grubun bir gasp girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GASPÇILAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, dükkandan çıkan 3 Pakistan uyruklu şahsın koşarak önüne kesen grup, kendisine direnen 3 kişiye saldırmaya başlıyor. Çevredekilerin araya girmesine rağmen grubun saldırısı devam ediyor.

İş yeri sahibi Abdul Haffez, "Biz bu sokağın esnafıyız. Bizim dükkana müşteriler geliyor. Aşağıda 20-30 kişilik çete gibi gençler var. Müşterilerimizin dükkandan çıkarken adamı gasp ediyorlar. Müşterilerimizi durdurup  para istiyorlar, ceplerini arıyorlar. Ceplerinin aranmasına izin vermeyince kavga ediyorlar, dövüşüyorlar. Bıçak falan çıkarıyorlar. Bu durumdan biz çok rahatsızız. Birkaç kere bıçak çıkarırken ben kendim şahit oldum. Duruduruyorlar bir şekilde bir şeylerini alıyorlar. Telefonlarını aldılar. Paralarını alıyorlar. Yaklaşık 2 aydır biz bu durumu çekiyoruz. Polise haber veriyoruz. Sağolsun geliyorlar. Polis gelince hepsi dağılıyor. Polis gittikten sonra tekrar geri geliyorlar" dedi.


Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
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