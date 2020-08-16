Yabancı uyrukluların Haliç'te sosyal mesafesiz tekne partisi - Son Dakika

Haliç'te yabancı uyruklu kişiler, korona virüs kurallarını hiçe sayarak tekne partisi yaptı. Tekneye baskın düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda kişinin pasaportunun ve oturum izinin olmadığını tespit etti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliç'te bulunan bir teknede parti düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu kişilerin parti düzenlediğini tespit etti.

Pasaport ve oturum izinleri yok

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kişilerin çoğunun maske takmadığı görüldü. Polis ekipleri, teknede evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Teknenin evraklarında bir soruna rastlanmazken, yabancı uyruklu kişilerin çoğunun pasaportu ve oturum izni olmadığı belirlendi. Teknede eğlenen kişilere korona virüs kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

Şahıslar emniyete görüldü. - İSTANBUL