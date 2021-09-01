Yabancı ve milli yüzücüler, Türkiye'den KKTC'ye barış ve doğa için yüzdü - Son Dakika

Yabancı ve milli yüzücüler, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) barış ve doğa için yüzdü.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyona katılan yabancı ve milli yüzücüler, Mersin Taşucu'ndan Girne'ye doğru yüzmeye başladı. Yüzücüler, 27 saat gibi bir süre sonra akşam saatlerinde Girne'ye ulaştı.

Yüzücüler için Girne Turizm Limanı'nda yapılan ödül törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı Başkanı Hüseyin Kuriş, yüzücüler, ile diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den ve yabancı sporcuların bir arada yarıştığını söyleyerek, böyle bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübüne teşekkür etti.

Tatar, "Burada önemli olan, dünyaya bir mesaj verilmektedir. Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkı ilelebet yaşayacaktır, ilelebet varlığını sürdürecektir. Onun için sporda hiçbir kısıtlama, engel ve ambargo olmaması gerekiyor. Bu, insan haklarına aykırıdır. Yüzmede de bu böyledir. Türkiye'den buraya, bu Mavi Vatan'da, Akdeniz'in bu sıcak sularında yüzmeyi kimse engelleyemez. Bundan daha güzel bir şey olamaz." diye konuştu.

Bu parkurun geleneksel hale geldiğinin altını çizen Tatar, bunun uluslararası bir parkur olarak tanınmasının KKTC'yi uluslararası platformlarda önemli bir noktaya getireceğini ifade etti.

Tatar, Doğu Akdeniz'de bir mücadele verildiğini, bu bağlamda Türkiye ile KKTC arasındaki bağların güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

KKTC'nin Türkiye ile birlikte iki ayrı egemen eşit devlete yönelik çözüm iradesini sürdürdüğünü dile getiren Tatar, Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığının barışın teminatı olduğunu kaydetti.

Arıklı: "Böyle güzel bir etkinliğin üçüncüsünün gerçekleşmesi oldukça mutluluk verici"

Bakan Arıklı ise böyle zorlu bir parkurda ana vatan Türkiye'den sıcak sevgilerini getiren 13 sporcuyu tebrik etti.

Arıklı, "Mavi Vatan dediğimiz bu coğrafyada, böyle güzel bir etkinliğin üçüncüsünün gerçekleşmesi oldukça mutluluk verici bir olay. Umuyorum ki bu zorlu parkur, uluslararası bir parkur haline gelir ve bundan sonra daha geniş katılımlı organizasyonlara sahne olur." ifadelerini kullandı.

Milli yüzücü Mehmet Alp Kayaaslan, Mersin'den KKTC'ye yüzme deneyimiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, zor olsa da başardıklarını söyledi.

Kayaaslan, barış ve KKTC'yi tanıtmak için yüzdüklerini dile getirdi.

ABD'li Lisa Pharr ise yüzme etkinliğinin muhteşem geçtiğini ve kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Dün çok erken saatlerde Mersin Taşucu'ndan ayrıldıklarını ve bugün Ada'ya ulaştıklarını belirten Pharr, 27 saatlik bir sürede KKTC'ye ulaştıklarına değindi.

Pharr, ilk kez gece yüzme imkanı bulduklarını söyleyerek, bunun da eşsiz bir deneyim olduğundan bahsetti.

Konuşmaların ardından sporculara madalyaları ve etkinliğe destek verenlere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen organizasyonla, Akdeniz'in barış ve güven içinde yüzülebilecek bir yer olduğunu göstermek, KKTC ve Türkiye'nin turizm açısından tanıtımı, yüzme sporunun geliştirilmesi ve Türkiye'nin açık sularının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.