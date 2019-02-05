Yabancı Yatırımcılardan "?Ustamgeliyor.com?" sitesine 500.000 Euro'luk Dev Yatırım!?

Birçoğunuzun tanıdığı Ustamgeliyor.com sitesi içinde yüzlerce kategoride hizmet veren ustaların bulunması, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan kişilerin mantolama, ev temizliği başta olmak üzere ihtiyaçlarının en kısa sürede gidermeleri yaşadığımız teknoloji çağının en belirgin lütuflarından biri gibi görünüyor.

Bu alanda yapılan birçok ankette insanların güvenerek hizmet aldıkları tek adres olarak Ustamgeliyor.com sitesini işaret ediyor olmaları, site hakkındaki merakın artmasına da neden olmuyor değil!

Yaşadığımız dönemde özellikle sanal ortamda güven sorununun oldukça fazla yaşanması Ustamgeliyor.com sitesi sayesinde insanların internet ortamında güvenerek hizmet satın almalarına ön ayak olmuş ve olmaya da devam ediyor.

500.000 Euro Yatırım!

Ustamgeliyor.com sitesinin 2018 yılının sonunda yabancı yatırımcılar tarafından almış olduğu dudak uçuklatan 500.000 Euro'luk yatırım ile Avrupa'ya açılarak Berlin'de de ikinci ofisini açmıştır. Web sitesinin almış olduğu bu 2. yatırım ile halk tarafından kazandığı güven ve sempati sayesinde Avrupa'da da hizmet vermeye başlayan Ustamgeliyor.com sitesi, internet ortamında güvenli hizmetin nasıl verilmesi gerektiği konusunda da birçok platforma ciddi boyutta örnek olmuştur.

Mühendisler Durmadan Çalışıyor!

Kurulum tarihi olarak bilinen 2014 yılından bu yana yazılım mühendisleri ile çalıştığı görülen Ustamgeliyor.com sitesi, her geçen gün usta ve müşterilerin siteyi daha kolay kullanmasını sağlayan yeniliklere imza atmaya devam ediyor. İOS ve Android uygulamaları ile tüm işlemlerin çok daha kolay ve hızlı yapılıyor olması, müşterinin talep ettiği ustaya daha hızlı şekilde ulaşarak işini kısa sürede yaptırmasına olanak sağlamıştır.

Müşteriler Hizmetten Memnun

Ustamgeliyor.com sitesi hakkında yapmış olduğumuz araştırma sürecinde sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri olan şikâyet etmeyen müşteri kitlesi, müşterilerin sitenden aldıkları hizmetten memnun olduklarını göstermiştir. Kurumsal olarak hizmet veren Ustamgeliyor.com sitesinin bu müşteri memnuniyetini hiç kaybetmemesini ve vermiş olduğu güven duygusu ile yoluna devam etmesini temenni ediyoruz.