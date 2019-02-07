Son Dakika Haberleri: Yabancı Yatırımcıların Dibs ve Hisse Portföyü 376 Milyon Dolar Arttı

Yabancı Yatırımcıların Dibs ve Hisse Portföyü 376 Milyon Dolar Arttı

19 dakika önce

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 1 Şubat haftasında toplam 376 milyon dolar arttı.

Yabancı Yatırımcıların Dibs ve Hisse Portföyü 376 Milyon Dolar Arttı, System.String[]
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 1 Şubat haftasında toplam 376 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, aynı haftada yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 105.9 milyon dolar, hisse portföyü de 270.1 milyon dolar yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:17 Kaynak: DHA

Ekonomi
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