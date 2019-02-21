Yabancı Yatırımcıların Hisse-Dibs Portföyü 166.4 Milyon Dolar Azaldı
1 saat önce
Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi porföyleri, 15 Şubat haftasında toplam 166.4 milyon dolar azaldı.
Yabancı yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi porföyleri, 15 Şubat haftasında toplam 166.4 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası
'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 15 Şubat haftasında 102.7 milyon dolar azaldı.
Aynı haftada yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de 63.7 milyon dolar azaldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:51 Kaynak: DHA
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