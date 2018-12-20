Yabancı Yatırımcının Dibs-hisse Portföyü 133.5 Milyon Dolar Azaldı
13 saat önce
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, bir haftada toplam 133.5 milyon dolar azaldı.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, bir haftada toplam 133.5 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası
verilerine göre 14 Aralık
haftasında, yabancı yatırımcıların DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 63.2 milyon dolar azaldı.
Buna göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de aynı haftada 70.3 milyon dolar azaldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:38 Kaynak: DHA
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