Son Dakika Haberleri: Yabancı Yatırımcının Dibs-hisse Portföyü 133.5 Milyon Dolar Azaldı

Yabancı Yatırımcının Dibs-hisse Portföyü 133.5 Milyon Dolar Azaldı

13 saat önce

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, bir haftada toplam 133.5 milyon dolar azaldı.

Yabancı Yatırımcının Dibs-hisse Portföyü 133.5 Milyon Dolar Azaldı, System.String[]
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, bir haftada toplam 133.5 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre 14 Aralık haftasında, yabancı yatırımcıların DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 63.2 milyon dolar azaldı.

Buna göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de aynı haftada 70.3 milyon dolar azaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:38 Kaynak: DHA

14 Aralık, Merkez Bankası, Ekonomi
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