Son Dakika Haberleri: Yabancı Yatırımcının Hisse ve Dibs Portföyü 476.9 Milyon Dolar Azaldı

Yabancı Yatırımcının Hisse ve Dibs Portföyü 476.9 Milyon Dolar Azaldı

1 saat önce

Yurtdışında yerleşik yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, bir haftada toplam 476.9 milyon dolar azaldı.

Yabancı Yatırımcının Hisse ve Dibs Portföyü 476.9 Milyon Dolar Azaldı, System.String[]
Yurtdışında yerleşik yatırımcıların mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü, bir haftada toplam 476.9 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 28 Aralık ile biten haftada 470.9 milyon dolar, hisse portföyü de 6 milyon dolar  azaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Ekonomi
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