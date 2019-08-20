Son Dakika Haberleri: Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi
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Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi

43 dakika önce

Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar, geçen yılın haziran ayından bu yılın haziranına kadar yüzde 6,3 artarak, yaklaşık 12,4 milyar dolara çıktı.

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Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar, geçen yılın haziran ayından bu yılın haziranına kadar yüzde 6,3 artarak, yaklaşık 12,4 milyar dolara çıktı. Doğrudan yatırımlar, ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 188 milyon dolar artarak, 3,1 milyar doları buldu.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:09 
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