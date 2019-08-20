Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi
43 dakika önce
Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar, geçen yılın haziran ayından bu yılın haziranına kadar yüzde 6,3 artarak, yaklaşık 12,4 milyar dolara çıktı.
Türkiye
'ye gelen doğrudan yatırımlar, geçen yılın haziran ayından bu yılın haziranına kadar yüzde 6,3 artarak, yaklaşık 12,4 milyar dolara çıktı. Doğrudan yatırımlar, ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 188 milyon dolar artarak, 3,1 milyar doları buldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:09
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