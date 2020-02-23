Yabancı yelkenciler Türk sporcuların tecrübelerinden faydalanıyor - Son Dakika
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Yabancı yelkenciler Türk sporcuların tecrübelerinden faydalanıyor

7 saat önce

Ukrayna ve Bulgaristan'dan Tekirdağ'a gelen iki yelken kulübünün milli sporcuları, Türk sporcuların tecrübelerinden faydalanarak Avrupa Optimist Şampiyonası seçmelerine hazırlanıyor.

Ukrayna ve Bulgaristan'dan Tekirdağ'a gelen iki yelken kulübünün milli sporcuları, Türk sporcuların tecrübelerinden faydalanarak Avrupa Optimist Şampiyonası seçmelerine hazırlanıyor.

Ukrayna'nın Zatoka ile Bulgaristan'ın Port Bourgas yelken takımları, 4 gün önce Tekirdağ Yelken Kulübünün davetlisi olarak kente geldi.

Yabancı yelkenciler, günde 6 saat Türk sporcularla antrenman yaparak ülkelerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası seçmeleri için ter döküyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, Ukrayna ve Bulgar takımlarının kulübün tecrübelerinden faydalanmak için kente geldiklerini söyledi.

Sporcularının ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılı derecelerle kendilerini ispatladığını belirten Uzel, "Sporcularımız ve diğer ülkelerin sporcularının katıldığı kamp bir hafta sürecek. Optimist sınıfında çalışıyoruz. Takımlar birbirlerinin tecrübelerinden faydalanıyor." dedi.

Estonya'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Optimist Şampiyonası için her sporcunun kendi ülkesinde seçmelere katılacağını anlatan Uzel, "Her kulüp kendi sporcularının bu şampiyonaya gitmesini istiyor. Kampımıza katılan sporcular, iyi sporcularla performanslarını yukarıya çekmek için çalışıyor." diye konuştu.

"Tekirdağ'da kaliteli antrenman yapıyoruz"

Port Bourgas Yelken Takımı Antrenörü Hristo Tomov ise Tekirdağ'da kamp yapmanın takımına katkı sağlayacağını inandığını ifade etti.

Takımının Türkiye'den ülkesine daha güçlü döneceğini anlatan Tomov, "Tekirdağ'da bizi çok güzel misafir ediyorlar. Bizim için iyi bir fırsat. Buradaki yelken kulübü bizden daha iyi. Onlarla kaliteli antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zatoka Yelken Takımı Antrenörü Pavlo Dontsov da Türk yelkencilerle antrenman yapan sporcularının tecrübe kazanacağını dile getirdi.

Sporcularının seviyelerini artırmak için Tekirdağ'da bulunduklarını vurgulayan Dontsov, "Kamptan sonra Bodrum'da düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılacağız. Tekirdağ Yelken Kulübünü de Ukrayna'da kendi yarışmamıza davet ettik. Onların gelmesi bizi son derece mutlu edecek." dedi.

Yabancı yelkenciler Türk sporcuların tecrübelerinden faydalanıyor

Tekirdağ, Ukrayna, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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