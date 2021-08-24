Üye Girişi
Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı - Son Dakika

Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı

24.08.2021 10:45
Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı, System.String[]

2020-2021 yılında turizm, alınan tedbirler kapsamında COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayıları da salgın ve yasaklardan dolayı ciddi oranda düşüş yaşadı.

2020-2021 yılında turizm, alınan tedbirler kapsamında COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayıları da salgın ve yasaklardan dolayı ciddi oranda düşüş yaşadı. 2021 yılının ilk 7 ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 50'ye yakın artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, turizm istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının ilk 7 ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 88 bin 603 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında rakamın 5 milyon 440 bin 406 olduğu saptandı. 2020 yılının tamamında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 12 milyon 734 bin 297 olurken, bu rakam 2019 yılında 45 milyon 58 bin 286 olarak saptandı. Yıllara göre bakıldığında son 1 yıl içerisinde ziyaretçilerde çok büyük düşüş yaşandığı kaydedilirken 2021 haziran ve temmuz ayları ile birlikte toparlanmaya başladığı gözlendi.  Böylelikle sadece geçen ay ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 360 bin 952 olarak kayıtlara geçti.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Kurumun dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 109 bin 807 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlendi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 10 binin üzerinde olurken, turizm gelirlerindeki artışta medyada yer buldu.


Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı

Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın 15:29 Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın 15:21 Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı 15:05 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum 15:03 Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 14:49 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi 14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı

Son Dakika Haberleri
15:30 Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi
15:28 Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın
15:25 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu
15:20 Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın
15:11 Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi
15:04 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
15:04 Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi         
15:30
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi         
15:11
Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik         
15:04
Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü         
14:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 15:35:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement