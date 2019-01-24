Yabancı ziyaretçi sayısında Ruslar ilk sırada
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Rusların oldu.
İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye
'ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Rusların oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:05
Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı
Esra Erol'da Programında Yüzlerce Kadının İstismar Ediliği İddia Edildi
Çocuk İstismarında Acı Tablo!
Keçisini 2 Kilometre Sırtında Taşıdı