Son Dakika Haberleri: Yabancı ziyaretçi sayısında Ruslar ilk sırada

Yabancı ziyaretçi sayısında Ruslar ilk sırada

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Rusların oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısında Ruslar ilk sırada, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Rusların oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:05 

Türkiye, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı Esra Erol'da Programında Yüzlerce Kadının İstismar Ediliği İddia Edildi

Çocuk İstismarında Acı Tablo! Keçisini 2 Kilometre Sırtında Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:31:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabancı ziyaretçi sayısında Ruslar ilk sırada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]