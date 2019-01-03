Yabancı Ziyaretçide %39 Rekor Artış

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Tüyap Konya'nın ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduğunu vurgulayarak şu açıklamayı kaydetti:

Kuruluşumuz Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. olarak, 2003 yılından bugüne dek gerçekleştirdiğimiz 227 fuar ile 21.073 katılımcı firmayı ve firma temsilciliğini 4.699.345 ziyaretçi ile Konya'da Tüyap çatısı altında bir araya getirerek, Konya başta olmak üzere bölgenin üretim değerlerine, ihracatına, istihdamına, şehrin ekonomik dinamiklerine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

"108 ülkeden 391.308 ziyaretçi Tüyap Konya Fuar Merkezi'nde buluştu."

2018 yılında tarım, metal işleme, sac işleme, elektrik, istifleme, yapı-inşaat, gayrimenkul, yerel yönetim ihtiyaçları, ısıtma – soğutma, mobilya ve dekorasyon sektörlerine yönelik her biri bölgesinin en kapsamlı ve büyük buluşmaları olan 9 fuarımızda 36 ülkeden 1036 katılımcı firma ve firma temsilciliğini yurt içi ve yurt dışından, ağırlıklı ihracat yaptığımız ülkeler başta olmak üzere, toplam 108 farklı ülkeden gelen 391.308 ziyaretçi ile buluşturmayı başardık. 2018'de bugüne kadar fuarlarımızı hiç ziyaret etmemiş 32 yeni ülkeden ziyaretçiyi fuar alanımızda ağırladık, ayrıca yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre %39 artış yakalayan fuarlar, firmaların yüzünü güldürdü.

"Pazar araştırmalarımızla iş insanlarını Konyalı ziyaretçilerle buluşturuyoruz."

Fuarlarımızın büyümesiyle eş zamanlı olarak 2019 yılı yurt içi ve yurt dışı ziyaretçi sayımızda geçtiğimiz yıla oranla %20'lik bir artış bekliyoruz. Gelecek yıl fuarlarımız aracılığıyla ülkemizin dört bir yanından 75'in üzerinde ilden, yurt dışından ise bizi çevreleyen coğrafyadan Balkanlar, Doğu Avrupa, Rusya, Kafkaslar, Ortadoğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden Konya'ya ziyaretçi getirmeyi hedefliyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz fuarlar ile Konya'nın fuarlar şehri haline gelmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Konya Valiliğine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Konya Ticaret Odasına, Konya Sanayi Odasına, Konya Ticaret Borsasına, meslek odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, KOSGEB'e, fuarlarımıza katılan firmalarımıza ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum.