Yabancı ziyaretçiler 11 ayda yüzde 14.31 artışla 42.91 milyon kişiye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yabancı ziyaretçiler 11 ayda yüzde 14.31 artışla 42.91 milyon kişiye yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Yabancı ziyaretçiler 11 ayda yüzde 14.31 artışla 42.91 milyon kişiye yükseldi

6 saat önce

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ocak-Kasım döneminde yüzde 14.31 artışla 42.91 milyon kişiye yükseldi.

Yabancı ziyaretçiler 11 ayda yüzde 14.31 artışla 42.91 milyon kişiye yükseldi, System.String[]

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ocak-Kasım döneminde yüzde 14.31 artışla 42.91 milyon kişiye yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artışla 2.19 milyon kişiye yükseldi.

Türkiye'ye Ocak-Kasım döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.05 pay ve 6.9 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 11.27 pay ve 4.8 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 5.84 pay ve 2.5 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.

Kasım ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 49.68 pay ve 1 milyon 88 bin kişi, Antalya yüzde 14.06 pay ve 308 bin kişi, Edirne yüzde 13.85 pay ve 303 bin kişi, Artvin yüzde 7.94 pay ve 174 bin kişi, Kırklareli yüzde 1.84 pay ve 40 bin kişi ile ilk beşte yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde ise, Antalya yüzde 33.66 pay ve 14 milyon 444 bin kişi, İstanbul yüzde 32.11 pay ve 13 milyon 779 bin kişi, Edirne yüzde 9.4 pay ve (4 milyon 34 bin kişi, Muğla yüzde 7.49 pay ve 3 milyon 215 bin kişi, Artvin yüzde 4.93 pay ve 2 117 bin kişi ile ilk beş içine girdi. (Tablo)


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:19 Kaynak: DHA
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