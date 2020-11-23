Yabancı ziyaretçiler Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler, yıllık bazda Ekim'de yüzde 59.4 ve Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçiler Ekim ayında 1 milyon 742 bin kişiye, Ocak-Ekim döneminde de 11.2 milyon kişiye geriledi.