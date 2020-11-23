Yabancı ziyaretçiler Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı - Son Dakika

Yabancı ziyaretçiler Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı

23.11.2020 12:04
Yabancı ziyaretçiler Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı, System.String[]

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler, yıllık bazda Ekim'de yüzde 59.4 ve Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler, yıllık bazda Ekim'de yüzde 59.4 ve Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçiler Ekim ayında 1 milyon 742 bin kişiye, Ocak-Ekim döneminde de 11.2 milyon kişiye geriledi.

Ekim ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok girdikleri sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk beş il, giriş payları ve giren kişi sayısı olarak şöyle: 1- Antalya yüzde 39.16 (682,239 kişi)2- İstanbul yüzde 30.61 (533,405 kişi)3- Edirne yüzde 15.15 (264,021 kişi)4- Muğla yüzde 4.56 (79,387 kişi)5- Kırklareli yüzde 2.70 (47,112 kişi)TÜrkiye'ye Ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 28.11 pay ve 489,836 kişi ile birinci, Bulgaristan yüzde 13.36 pay ve 232,729 kişi ile ikinci, Ukrayna yüzde 8.91 pay ve 155,254 kişi ile üçüncü, Almanya yüzde 7.15 pay ve 124,544 kişi ile dördüncü ve Birleşik Krallık yüzde 3.44 pay ve 60,008 kişi ile beşinci sırada yer aldı. (Tablo)


Yabancı ziyaretçiler Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı

Türkiye, Turizm, Ocak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yabancı ziyaretçiler Ocak-Ekim döneminde yüzde 72.5 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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