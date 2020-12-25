Yabancı ziyaretçiler Ocak-Kasım'da yüzde 71.95 azaldı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler, yıllık bazda Kasım'da yüzde 61.93 ve Ocak-Kasım döneminde yüzde 71.95 azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçiler Kasım ayında 834 bin kişiye, Ocak-Kasım döneminde de 12.03 milyon kişiye geriledi.