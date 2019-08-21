Son Dakika Haberleri: Yabancı ziyaretçilerin alışveriş artışı yüzde 70'e dayandı
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Yabancı ziyaretçilerin alışveriş artışı yüzde 70'e dayandı

1 saat önce

Türkiye'ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı.

Yabancı ziyaretçilerin alışveriş artışı yüzde 70'e dayandı, System.String[]
Türkiye'ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:10 
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