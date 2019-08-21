Yabancı ziyaretçilerin alışveriş artışı yüzde 70'e dayandı
1 saat önce
Türkiye'ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı.
Türkiye
'ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:10
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