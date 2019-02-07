Son Dakika Haberleri: Yabancıdan 378 milyonluk dolarlık alım

Yabancıdan 378 milyonluk dolarlık alım

2 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında toplam 378 milyon dolarlık hisse senedi, DİBS ve ŞBS alımı yaptı.

Yabancıdan 378 milyonluk dolarlık alım, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında toplam 378 milyon dolarlık hisse senedi, DİBS ve ŞBS alımı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32 

Ekonomi
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