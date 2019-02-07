Yabancıdan 378 milyonluk dolarlık alım
2 saat önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında toplam 378 milyon dolarlık hisse senedi, DİBS ve ŞBS alımı yaptı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında toplam 378 milyon dolarlık hisse senedi, DİBS ve ŞBS alımı yaptı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32
Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi
Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor
İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu
Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor