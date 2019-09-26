Son Dakika Haberleri: Yabancıdan 44 milyon dolarlık satış
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Yabancıdan 44 milyon dolarlık satış

47 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 33,4 milyon dolarlık hisse senedi, 2,6 milyon dolarlık DİBS ve 7,8 milyon dolarlık ŞBS sattı.

Yabancıdan 44 milyon dolarlık satış, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 33,4 milyon dolarlık hisse senedi, 2,6 milyon dolarlık DİBS ve 7,8 milyon dolarlık ŞBS sattı.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:30 
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