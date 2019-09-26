Yabancıdan 44 milyon dolarlık satış
47 dakika önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 33,4 milyon dolarlık hisse senedi, 2,6 milyon dolarlık DİBS ve 7,8 milyon dolarlık ŞBS sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 33,4 milyon dolarlık hisse senedi, 2,6 milyon dolarlık DİBS ve 7,8 milyon dolarlık ŞBS sattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:30
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