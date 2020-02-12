Yabancılar 2019'da Samsun'dan bin 50 gayrimenkul aldı - Son Dakika
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Yabancılar 2019'da Samsun'dan bin 50 gayrimenkul aldı

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – 2018 yılında Samsun'dan 793 gayrimenkul alan yabancılar, 2019 yılında ise bin 50 gayrimenkul aldı.

Yabancılar 2019'da Samsun'dan bin 50 gayrimenkul aldı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – 2018 yılında Samsun'dan 793 gayrimenkul alan yabancılar, 2019 yılında ise bin 50 gayrimenkul aldı.


Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, emlak piyasasının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yabancıların ve yerlilerin gayrimenkul alışverişlerini değerlendiren Oral, yabancıların gayrimenkul alışında artış gözlendiğini, yerlilerin gayrimenkul alışında ize azalma gözlemlendiğini ifade ederek önemli bilgiler verdi.


Her şeye rağmen 2020 yılından umutlu olduklarını ifade eden SATEM Başkanı Mevlüt Oral, "Emlak piyasasında hala bir dengesizlik olduğunu gözlemliyoruz. Emlak konut kredi faizleri 2,70'lerden 0,90 ve 0,79'a inmesine rağmen piyasada istikrarlı bir ortam oluşmadı. İnşallah 2020 yılı bir önceki yıla daha güzel geçer" dedi.


"Yerliler en çok Atakum'dan gayrimenkul aldı"


Yerlilerin en çok Atakum ilçesinden gayrimenkul aldığını belirten Mevlüt Oral, "2019 yılında en çok gayrimenkul satışı Atakum ilçesi oldu. 2019 yılında Atakum'da 9 bin 55 satış yapıldı. Bunlardan 2 bin 591'i bankalardan kredi çekilerek ipotekli olarak yapıldı. Yine 2019 yılında Canik'te bin 614 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bunlardan 338'i ipotekli olarak yapıldı. İlkadım ilçesinde ise 5 bin 635 satış gerçekleşti. İlkadım'daki satışların ise bin 522'si ipotekli olarak gerçekleşti. 2019 yılıyla 2018 yılını karşılaştırdığımızda 2019 yılında gayrimenkul satışlarında bir düşüş yaşandı" diye konuştu.


"Yabancıların gayrimenkul alımında artış yaşandı"


Oral, "Yabancılar Samsun'dan gayrimenkul almaya devam ediyor. Yabancı uyruklular 2018 yılında Samsun'da il bazında 793 gayrimenkul satın aldı. 2019 yılında ise yabancıların gayrimenkul alımında artış yaşandı ve bin 50 gayrimenkul satın aldı. Bugüne kadar ise Samsun'da yabancılar toplam 2 bin 949 gayrimenkul aldı. Yabancılar Samsun'da en çok Atakum ve İlkadım ilçesinden gayrimenkul aldılar" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İlkadım, Atakum, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
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