Yabancılar beraberinde 5 kilograma kadar işlenmemiş altın getirebilecek - Son Dakika
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Yabancılar beraberinde 5 kilograma kadar işlenmemiş altın getirebilecek

6 saat önce

Yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.

Yabancılar beraberinde 5 kilograma kadar işlenmemiş altın getirebilecek, System.String[]

Yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.


Hazine ve Maliye Bakanlığının 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'inde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.


5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacak. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacak. - İSTANBUL

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
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