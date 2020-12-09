Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş - Son Dakika

Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş

09.12.2020 15:23
Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş, System.String[]

Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, pandemi sürecinde işlerin çok düştüğünü belirterek, vatandaşların internet yerine küçük esnaftan alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, pandemi sürecinde işlerin çok düştüğünü belirterek, vatandaşların internet yerine küçük esnaftan alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

İnternet üzerinden yapılan alışveriş kampanyalarında dünyada 1. sırada yer alan Türkiye'de vatandaşlar küçük esnaf yerine dev kampanyaları tercih ediyor. Pandemi sürecinde birçok esnafın siftah dahi yapamadan günü kapattığını ifade eden Alaaddin Sayın, çarşılarındaki güvenlik ve sağlık önlemlerinin en üst seviyede olduğunu açıkladı.

"Siftah yapmadan evine giden birçok esnaf var"

Korona virüsünün çarşı esnafını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Alaaddin Sayın, "Virüs ülkemize girdiğimizden beri pazarda işler çok kötü. Özellikle giyim sektörü bundan çok etkilendi. Büyük firmalar internet üzerinden sürekli kampanya yaparak satışlarına devam ediyorlar. Bu kampanyaları küçük esnafımız yapamıyor. Bizler de halkımızdan küçük esnafa destek olmasını istiyoruz. Siftah yapmadan giden birçok esnafımız var. Virüs korkusundan inşalar alışveriş yapmazken, yaş sınırlaması da işlerin düşmesinde etkili oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar da alışveriş için interneti tercih ettikleri için esnafımız mağdur oluyor" dedi.

"Zorunlu olmamasına rağmen pazara HES kodsuz kimseyi almıyoruz"

HES kodu olmaya hiç kimsenin pazara giremediğini, tüm esnafların HES kodunun da sisteme kayıt edildiğini dile getiren Sayın, şunları söyledi:

"Pazarımız virüsten oldukça korunaklı. Doğal havalandırmamız faal durumda. Normalde bize HES kontrolü zorunluğu gelmedi. Ama biz yine de herkesin HES kontrolünü yapıyoruz. Pazarda çalışan bütün esnafımızın da HES kodlarını kayıt altına alıp, sisteme kayıt ettik. Her gün de düzenli olarak kontrol ediyoruz. Giriş-çıkış kapı sayısını da 2'ye düşürdük. Girişlerde HES kodunun haricinde ateş, maske kontrolü ve dezenfektan kullanımını zorunlu kılıyoruz. İnsanlar pazarımıza güvenmemezlik yapmasınlar. Virüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık." - SAMSUN

Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş
Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş
Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş
Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş

İnternet, Samsun, Esnaf, HES, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş - Son Dakika Ekonomi


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