Yabancılar diş tedavisinde "turizmin başkenti"ni tercih ediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldıkları tedbirlerle kesintisiz tedavi imkanı sunan ve yabancıların da tercihleri arasında bulunan Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, sağlık turizminde de ön plana çıkıyor.

Yaklaşık 16 milyon lira ödenek ayrılarak yeni hizmet binası yapılan ve son teknolojik cihazlarla donatılan fakültede, salgın sürecinde eğitim ve sağlık hizmeti kesintisiz sürdürülüyor.

Dünyada diş hekimliği tedavisinde kullanılan son teknolojik cihazlarla tedavi hizmeti sunulan fakültede, kliniklerin, Ar-Ge laboratuvarların yanı sıra 200 ünite, 3 ameliyathane ve cerrahi bölümde 11 yatak bulunuyor.

Farklı ülkelerden diş tedavisi için gelen hastaların talebinin de karşılandığı fakültede, bu yıl sağlık turizminin başlatılması hedefleniyor.

"Yabancılarda, implant tedavisi ilk sırada yer alıyor"

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık turizmini geçen yıl başlatacaklarını ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yabancı hasta sayılarının fazla olduğunu vurgulayan Kuştarcı, "Bu yıl akredite firmalar aracılığıyla sağlık turizmini rutin şekilde başlatacağız. Türkiye diş hekimliği alanında gerçekten çok güçlü. Dünyanın hiçbir yerinde, bu kadar kaliteli ve uygun fiyata yapılan tedavi hizmeti yok. Biz de fakülte olarak aktif şekilde sağlık turizminde bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Kuştarcı, sağlık turizmi için Ukrayna'dan gelen ve aralarında öğretim üyelerinin ve milletvekillerinin de bulunduğu bir heyetin eğitim ile ve sağlık turizminde anlaşma yapmak için üniversiteyi, hastaneyi ve diş hekimliğini gezdiğini bildirdi.

Kuştarcı, diş hekimliğinde verilen tedavi standartlarına heyetin şaşırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Onlarla öğretim üyesi, sağılık turizmi ve eğitim bazında anlaşma yapıp, devam edeceğiz. Fakülte olarak yabancı hastaların gözdesi durumundayız. Bunu daha da üst düzeye çıkaracağız. Rusya, Almanya, İskandinav ülkeleri, Londra ve Avustralya'dan yoğun hastalarımız geliyor. Biz sağlık turizminde fakülte olarak iddialıyız. Her türlü donanıma sahibiz. Antalya, turizmde zaten marka bir şehir. Yabancılarda implant tedavisi ilk sırada yer alıyor. Beyazlatma ve estetik tedavileri için de yoğun talep var. "

"En çok diş tedavisi için geliyorlar"

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat da Türkiye'nin sağlık turizminde önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde Türkiye'nin güçlü altyapısının bir kez daha kanıtlandığını vurgulayan Kanpolat, "Yabancılar, artık tedavi olmak, estetik yaptırmak için Türkiye'ye geliyor. Ülkemizde diş tedavisi çok başarılı ve uygun fiyata yapılıyor. Yurt dışında hem pahalı hem bizdeki gibi başarılı değiller. Yabancı hastalar, Türkiye'ye en çok diş tedavisi için geliyor. Bunun yanında organ nakli, kalp damar ameliyatları, estetik için de gelen çok." ifadesini kullandı.