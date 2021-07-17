Üye Girişi
Yabancılar ev almaya Türkiye'ye koşuyor - Son Dakika

Yabancılar ev almaya Türkiye'ye koşuyor

17.07.2021 12:43
Yabancılar ev almaya Türkiye'ye koşuyor, System.String[]

Türkiye'de döviz kurlarının tarihi seviyelere çıkması ve pandemi sonrası hayata geçirilen lüks projeler, yabancıların konut talebinde patlama yarattı.

Türkiye'de döviz kurlarının tarihi seviyelere çıkması ve pandemi sonrası hayata geçirilen lüks projeler, yabancıların konut talebinde patlama yarattı. Bu yıl 50 bin konut satışı ile rekor kırılması bekleniyor.Pandemi önlemlerinin kalkması ile turizme hızlı bir başlangıç yapan Türkiye'de, ev sahibi olmak isteyen yabancıların sayısı da her geçen gün artıyor. Yılın ilk altı ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı. Yalnızca Haziran ayındaki artış ise yüzde 185 ile rekor kırdı. Türkiye'den en fazla konut satın alan ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran ve Rusya oldu. Sektör temsilcileri 2021 sonuna kadar yabancılara satılacak konut sayısının 50 bin ile rekor kıracağını belirtiyorlar.

Toplam satış azaldı, yabancıya satış arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2021 konut satış verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde toplam konut satışları yüzde 11,5 azalırken, yabancıya satışlar yüzde 44 arttı. İlk altı ayda yabancılara 20 bin 488 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın haziran ayına göre ise, yüzde 185,3 artarak rekor kırdı.

Peki, Türkiye'de ev satın almaya olan bu yoğun ilginin sebebi ne?

Uzmanlara göre, en önemli etken Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle, konut fiyatlarının çok cazip hale gelmesi…

Türkiye'de son beş yılda dolar kuru 3,5 TL'den 8,5 TL'ye çıkarak tarihi zirveyi gördü. Euro kuru da aynı dönemde 4 TL seviyelerinden bugün 10 TL'nin üzerine çıkmış durumda. Türk Lirası'ndaki bu tarihi değer kaybı, gerek kent içlerindeki gerekse turizm bölgelerindeki lüks evleri yabancılar için 'kolay ulaşılabilir' hale getirdi.

Dövizle gelen evleri kapıyor

Gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, özellikle Dolar ve Euro bazında bakıldığında Türkiye'de konut fiyatlarının yabancılar açısından pek çok ülkeye göre çok daha avantajlı hale geldiğini söylüyor. Birkaç yıl öncesinde 1 milyon Euro'nun TL bazında bugünkü değerinin yarısı kadar olduğuna işaret eden Başaran, "Hal böyle olunca, yabancılar daha önce istemiş olduğu evin üzerine başka bir daire daha alabiliyor. Bir iken iki tane alabiliyor ya da ulaşamadığı bir eve ulaşma şansı oluyor" diye konuşuyor.

En çok satın alan Irak, İran ve Rusya

Yılın ilk yarısında Türkiye'den en çok konut satın alan ülke vatandaşları Irak'tan çıkarken, Irak'ı 3 bin 70 konut ile İran ve 1759 konut ile Rusya izledi. Almanya ise Türkiye'den en fazla konut satın alan beşinci ülke oldu. Türkiye'den ev alımında en çok tercih edilen kent ise İstanbul. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa izliyor.

İstanbul'un Avrupa yakasındaki Esenler ve Beylikdüzü gibi büyük ilçelerinde bulunan konut projelerinin yabancılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını vurgulayan Başaran, "Özellikle İran, Irak, Afgan… Belirli ülkelerde ciddi patlama yaşadık. ve bu gözle görülür şekilde bazı bölgelerde, Esenler, Beylikdüzü gibi bölgelerde apartman daireleri ve rezidanslarda ciddi alımlara yol açtı" şeklinde konuşuyor.

Yabancılara satış 220 bin konutu aştı

Yabancılara konut satışı yoluyla Türk Vatandaşlığı'nın önünü açan Mütekabiliyet Yasası, 2013'te yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye'de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk Vatandaşı olma imkanı tanındı. 2018'de ise Türk Vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin dolara indirildi. Bu indirim, Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen yabancıların hızla artmasına yol açtı.

Aradan geçen sekiz yılda yabancılara satılan konut sayısı 220 bin adedi aştı. Özellikle son dört yılda satışlarda artış dikkat çekerken, bu süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019'da görüldü. Geçen yıl ise Covid-19 salgınının etkisiyle satışlar 40 binlere geriledi. Sektör bu yıl ise 50 bin satış hedefi ile rekor kırmayı hedefliyor.

Katar Avrupalı aracı şirketlerle geliyor

Yabancıya konut satışında İspanya, Fransa, Portekiz, Brezilya ve ABD'nin Türkiye'nin örnek aldığı ülkeler olduğunu dile getiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım da, "Pandemide planlarımız biraz sekteye uğramış olsa da, döviz kurlarındaki yükseliş yabancıya konut satışı için çok önemli bir avantaj haline geldi" diyor.

Özellikle Avrupalı aracı kurumlar üzerinden başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerine toplu satışlar yapabildiklerini ifade eden Durbakayım, "Özellikle tatil beldelerinde başta Bodrum olmak üzere, Antalya'da, Çeşme'de yüksek fiyatlara çok lüks konutlar satılabiliyor" diye konuşuyor. Durbakayım'ın verdiği bilgilere göre, son yıllarda Karadeniz sahil şeridi ve yaylalarına da yabancı ilgisi giderek artıyor.

"Bu yıl ilk kez 50 bin barajını geçebiliriz"

Yabancıya satılan konut sayısının toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 3,7 gibi ufak sayılan bir oran olsa da, satış tutarı bakımından yabancıların ödediği para yerli yatırımcının katbekat üstüne çıkıyor.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Haziran 2021 döneminde 4 bin 700'ü aşan satış adedi ile pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaştıklarını kaydediyor. Sektör olarak 2021 yılı için yabancıya konut satışında ilk kez 50 bin barajını geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akbal, "Bilhassa Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim'de biz yeni rekorlar bekliyoruz" diyor.

Ömer Faruk Akbal'a göre, önümüzdeki yıllarda da yabancıların konut talebi büyük bir hızla artmaya devam edecek.

Türkiye'nin pandemi yılı olan 2020'de yabancılara konut satışında yalnızca yüzde 10'luk bir düşüş yaşadığına işaret ederek, şunları söylüyor:

"Pandemi koşullarında Türkiye'nin rekabet ettiği diğer ekonomilere baktığımızda, yüzde 30, yüzde 50, yüzde 70 yatırımların düştüğü bir tablo görüyoruz birçoğunda. Türkiye'de bu rakamın yüzde 10 düşmüş olması, Türkiye'nin gayrimenkul yatırımları açısından pandemi sonrası için pozitif ayrışan ekonomilerden biri olacağını söyleyebiliriz."

"Batı ülkelerinin payını artırmak istiyoruz"

Türkiye'den ev almak isteyen ülkeler içerisinde Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin ağırlığı dikkat çekse de, inşaat sektörü yakın gelecekte özellikle ABD, Kanada, Avrupa ve Uzak Asya'dan daha çok yatırımcı çekme peşinde.

Son bir yılda ABD ve Kanada'dan gelen konut talebinde yüzde 300'e varan artış yaşandığına işaret eden GİGDER Başkanı Akbal, "Biz yakın gelecekte yabancı konutta MENA Bölgesi'nin 2020 sonu itibarıyla yüzde 57 olan payını düşürüp, yüzde 25 olan Avrupa ve ABD payını artırmak istiyoruz. Ayrıca şu an yüzde 13'lerde olan Orta ve Uzak Asya'nın payının da kademeli olarak artacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunuyor.

Aram Ekin Duran

(c)

Yabancılar ev almaya Türkiye'ye koşuyor

Türkiye, Pandemi, konut, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Yabancılar ev almaya Türkiye'ye koşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor 14:12 10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu 14:01 İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı 13:48 Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı
Nihal Olçok'un 12:36 Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın 12:24 Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın 12:10 Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın
Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! 11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak 10:33 Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak

Son Dakika Haberleri
14:17 Alkolik yeğen uzaklaştırma kararı dinlemedi! Annesi sinir krizi geçirdi
14:11 10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor
14:05 Satış listesinden çıkarıldılar! Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand rüzgarı esti
14:00 İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu
13:53 Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor
13:48 Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı
13:38 Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı
12:36 Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım
12:24 Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın
11:53 Ciğerlerimiz 2 gündür yanıyordu! Pakdemirli'nin "Yangın kontrol altında" açıklaması yüreklere su serpti
Alkolik yeğen uzaklaştırma kararı dinlemedi! Annesi sinir krizi geçirdi Alkolik yeğen uzaklaştırma kararı dinlemedi! Annesi sinir krizi geçirdi         
14:17
Satış listesinden çıkarıldılar! Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand rüzgarı esti Satış listesinden çıkarıldılar! Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand rüzgarı esti         
14:06
Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor         
13:54
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı         
12:30
Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu         
12:20
Ailesinden gizli reklam yüzü olmak isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu, şimdi aynaya bakamıyor Ailesinden gizli reklam yüzü olmak isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu, şimdi aynaya bakamıyor         
12:08
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş         
08:49
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 14:24:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yabancılar ev almaya Türkiye'ye koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement