Son Dakika Haberleri: Yabancılar geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı
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Yabancılar geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı

50 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Temmuz haftasında 48,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 157,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yabancılar geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Temmuz haftasında 48,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 157,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:17 
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