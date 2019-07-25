Yabancılar geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı
2 saat önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Temmuz haftasında 48,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 157,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Temmuz haftasında 48,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 157,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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