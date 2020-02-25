Yabancılar İletişim Merkezi Peştuca da hizmet verecek - Son Dakika
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Yabancılar İletişim Merkezi Peştuca da hizmet verecek

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER 157) hizmet verdiği diller arasına Peştuca'nın eklendiği bildirildi.

Yabancılar İletişim Merkezi Peştuca da hizmet verecek, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER 157) hizmet verdiği diller arasına Peştuca'nın eklendiği bildirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Farsça dillerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren YİMER'e Peştuca dilinin eklenmesiyle, hizmet verilen dil sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yabancıların, vize, ikamet, uluslararası koruma, geçici koruma gibi Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda sordukları tüm sorulara yanıt bulabilecekleri YİMER157, tüm öneri, şikayet veya yardım taleplerini karşılayarak insan ticareti mağdurlarına ve göçmen kaçakçılığına maruz kalmış kişilere yönelik ihbar ve yardım hattı işlevini de sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Peştuca dilinde Antalya'dan gelen ilk çağrının kaydı da paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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