Son Dakika Haberleri: Yabancılar Kampa Katıldı

Yabancılar Kampa Katıldı

19 dakika önce

9 futbolcudan yoksun idmanlara başlayan Kayserispor'da yabancı oyuncular kampa katıldı.

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9 futbolcudan yoksun idmanlara başlayan Kayserispor'da yabancı oyuncular kampa katıldı.

Dün 9 futbolcudan yoksun olarak çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılarda Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Artem Kravets, Bernard Mensah, Silvestre Varela, Tiago Lopes ve Asamoah Gyan kampa katıldılar.

Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, 13 Ocak 2019 tarihine kadar sürecek kampta sıkı bir çalışma dönemi geçirmek istediklerini söyleyerek "Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyoruz. İkinci günde yabancı oyuncularımız da aramıza katıldı. Takımda Oğuzhan ve Sakıb dışında eksiğimiz yok" dedi.

Futbolcuların istekli ve moralli olmalarından son derece memnuniyet duyduklarını söyleyen Kemaloğlu "İdmanlar neşe içerisinde geçiyor. Teknik heyet ve futbolcular uyum içerisinde çalışıyor" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Cristian, Kayserispor, Spor
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