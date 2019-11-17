Son Dakika Haberleri: Yabancılar kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı
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Yabancılar kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı

6 saat önce

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yaşayan Yabancılar" filminde, 7 yabancı kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan " Türkiye'de Yaşayan Yabancılar" filminde, 7 yabancı kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı.

Yıllar önce Türkiye'de yaşamayı tercih eden 7 yabancının kendi dillerinden ve gözlerinden Türkiye'yi anlattığı film, Avrupa ile ABD başta olmak üzere dünya genelinde sosyal ağ ve dijital platformlarda tanıtılacak ve yayınlanacak.

Filmde kısa kısa Türkiye'de yaptıkları işlerden bahseden yabancılar, daha sonra kendilerini etkileyen tarihi ve turistik mekanlar ile Türk mutfağını anlatıyor.

Türkiye'deki kültürel çeşitliliğe hayranlıkların da ifade edildiği videoda, bazı yabancılar ülkeleri ile Türkiye'yi kıyaslıyor.

Yabancılara sorulan "Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?" sorusunun yanıtını da içeren filmde, ülkenin farklı şehirlerindeki tarihi, kültürel ve doğal mekanlardan görüntülere yer veriliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filmi, "Türkiye'de yaşayan yabancılardan ülkemizdeki deneyimlerini 3 kelimeyle anlatmalarını istedik." mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

Filmde, Hırvatistan, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş öğretim görevlisi, foto muhabiri, kripto yatırım uzmanı, ithalat-ihracatçı, müzisyen, model, grafik tasarımcı, ressam gibi farklı meslek kollarından yabancılar, Türkiye'deki deneyimlerini aktardı.

Yabancılar kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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