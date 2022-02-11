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Yabancılar Meclisi temsilcileri, yerleşik yabancılara yönelik proje toplantısı düzenledi - Son Dakika

Yabancılar Meclisi temsilcileri, yerleşik yabancılara yönelik proje toplantısı düzenledi

11.02.2022 10:51
Yabancılar Meclisi temsilcileri, yerleşik yabancılara yönelik proje toplantısı düzenledi

Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi üyeleri Antalya'da bulunan yerleşik yabancılara ilişkin proje geliştirmeye yönelik Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi üyeleri Antalya'da bulunan yerleşik yabancılara ilişkin proje geliştirmeye yönelik Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Alanya Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Konyaaltı Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Zera Vareldzhi, Yabancılar Meclisi Başkan Yardımcısı Akmaral Gabdiyeva, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda Karaoğlu'na davetleri için teşekkür eden Vareldzhi, meclisin Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kültürel etkileşimle kente katkı sunmasını amaçladıklarını belirterek Karaoğlu'na projelerine ilişkin bilgi verdi.

Antalya'daki yerleşik yabancıların iş ve eğitim imkanlarından yaralanması, yabancıların kent hayatına katılım sürecine verilebilecek destekler ve karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri geliştirmeye yönelik başlıkların ön plana çıktığı toplantıda, meclisi üyeleri bilgi alışverişinde bulunarak yeni projeler hakkında değerlendirmelere bulundu.

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Alanya Belediyesi, Kent Konseyi, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancılar Meclisi temsilcileri, yerleşik yabancılara yönelik proje toplantısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancılar Meclisi temsilcileri, yerleşik yabancılara yönelik proje toplantısı düzenledi - Son Dakika
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