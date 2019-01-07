Son Dakika Haberleri: Yabancılar Meclisine Farkındalık Teşekkürü

Yabancılar Meclisine Farkındalık Teşekkürü

52 dakika önce

Alanya Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ve yönetim kurulu üyeleri, engelli bireyler yararına düzenlenen Noel Pazarı için Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'ne (Yeni Alanyalılar Meclisi) teşekkür etti.

Yabancılar Meclisine Farkındalık Teşekkürü, System.String[]
Alanya Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ve yönetim kurulu üyeleri, engelli bireyler yararına düzenlenen Noel Pazarı için Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'ne (Yeni Alanyalılar Meclisi) teşekkür etti.

Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Başkanı Levent Benal, Başkan Yardımcısı Hürses Ceylan ve Mali İşler Sorumlusu Murat Akalın, Belediye Encümen Salonu'nda düzenlenen Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi toplantısını ziyaret ederek engelli bireylere destekleri için üyelere teşekkür ettiler.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından 9 yıldır düzenlenen 'Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nın gelirinin, engelli bireylere destek için kullanıldığını hatırlatan Levent Benal, "Her yıl Aralık ayının ikinci pazarı düzenlenen Noel Pazarı'nın geliri çok anlamlı bir iş için bir şekilde değerlendiriliyor. Pazardan elde edilen gelir, engelli bireylerin ihtiyaçları için kullanılıyor. Bu gelirlerle şimdiye kadar tekerlekli sandalye, engelli nakil aracı, resmi kurumlarda kullanılmak üzere taşınabilir engelli asansörü, tekerlekli sandalye şarj istasyonu gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere, birçok ihtiyaç giderildi" dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan teşekkür belgeleri Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu'na, üyelere ve belediye personeline takdim edildi. Ayrıca, engelli bireyler tarafından Alanya ipek kozasından hazırlanan bir tablo da Meclisin ofisine asılması için hediye edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

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