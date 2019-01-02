Son Dakika Haberleri: Yabancılara Dadanan Maskeli ve Silahlı 6 Kişilik Afgan Çetesi Çökertildi

Yabancılara Dadanan Maskeli ve Silahlı 6 Kişilik Afgan Çetesi Çökertildi

1 saat önce

Sakarya'da yüzlerine maske takarak silah zoruyla yabancı uyruklu kişilerin evinden cep telefonu ve 5 bin TL gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Yabancılara Dadanan Maskeli ve Silahlı 6 Kişilik Afgan Çetesi Çökertildi, System.String[]
Sakarya'da yüzlerine maske takarak silah zoruyla yabancı uyruklu kişilerin evinden cep telefonu ve 5 bin TL gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afganistan uyruklu 6 şahıs, Afganistan ve Pakistan uyruklu kişilerin evlerine girerek silah ve bıçak zoruyla şahısların ellerini ve ayaklarını bağladı. İki farklı ikametten toplamda 14 adet cep telefonu ile, 5 bin TL para gasp eden şahıslar kayıplara karıştı. Olayların ardından şikayet üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaları sonucunda Geyve ilçesinde olduğu tespit edilen 6 şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların saklandıkları evde yapılan aramalarda laptop, tablet, kol saati, 24 adet cep telefonu ile, 755 TL para ele geçirildi. Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslarda N.A.Z., F.M., O.R., T.B.Z., tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, adli kontrolle serbest bırakılan M.H.B.D. ile S.Z.'nin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

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