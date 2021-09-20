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Yabancılara konut satışında önemli düzenleme - Son Dakika

Yabancılara konut satışında önemli düzenleme

20.09.2021 10:33
Yabancılara konut satışında önemli düzenleme, System.String[]

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu gayrimenkul edinimlerine düzenlenecek olan değerleme raporlarına ek düzenlemeler geldi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu gayrimenkul edinimlerine düzenlenecek olan değerleme raporlarına ek düzenlemeler geldi. Pilot uygulaması geçen ay Antalya'da başlayan Tadebis-Web Tapu düzenlemesi bugün itibarı ile ülke genelinde uygulanacak" dedi.

Yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu gayrimenkul edinimlerine düzenlenecek olan değerleme raporlarına ek düzenlemeler geldi. Pilot uygulaması geçen ay Antalya'da başlayan Tadebis-Web Tapu düzenlemesi 20 Eylül itibarı ile ülke genelinde uygulanacak. Yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Değerleme raporlarına ilişkin taleplerin alınması, bir merkezden değerleme firmalarına dağıtımının sağlanması ve değerleme raporlarının elektronik ortamda hazırlanması konusunda TADEBİS (Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi) ile Web Tapu uygulaması arasında entegrasyon sağlandı. Yapılan düzenleme ile rapor standardı getirildi. Sistem ile değerleme raporlarında ortaya çıkması muhtemel maddi hataların ortadan kaldırılması hedefleniyor" diye konuştu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Sistemin işleyişi hakkında da bilgiler veren Özelmacıklı, "Yabancıların taraf olduğu işlemlerde değerleme raporu talepleri TKGM'nin webtapu.tkgm.gov.tr internet adresinden veya ALO-181 Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilecek. Yabancılar taşınmaz değerleme işlemini başlatmak için web tapu sisteminde sol menüde bulunan 'değerleme işlemleri' menüsünden istedikleri işlemi başlatabilecekler. Değerleme takipleri, rapor erişimleri ve yeniden değerleme talepleri bu sayfadan yapılabilecek. İlgilisi tarafından değerleme rapor bedeli ücreti ödenecek. Talep sistem tarafından aynı gün içerisinde iş dağıtım algoritması ile TADEBİS üzerinden yetkili gayrimenkul değerleme kuruluşuna atanacak. Atamaların adil olması için özel bir algoritma kullanılacak" dedi.

DEĞERLEME RAPORU HİZMET ÜCRETİ

Yabancılara hazırlanacak değerleme raporları ücretleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Rapor bedelleri 'Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları' ile belirlenen ücretlerin 2 katı olarak esas alınacak. Bu ücretin haricinde KDV hariç başka herhangi bir ilave ücret ya da masraf tahsil edilmeyecek. Konut nitelikli taşınmazlar için yetkili değerleme kuruluşa görevlendirmenin yapıldığı gün hariç iki iş gününde, konut dışı diğer tüm nitelikte taşınmazlar için beş iş gününde sonuçlandırılacak" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Yabancılara konut satışında önemli düzenleme

Gayrimenkul, Antalya, konut, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabancılara konut satışında önemli düzenleme - Son Dakika


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