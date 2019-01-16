Yabancılara Konut Satışları Her Yıl Artarak Devam Ediyor
1 saat önce
Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konutun satışı gerçekleşti.
Geçen yıl gerçekleşen 1 milyon 409 bin konut satışına baktığımızda bu yıl satışların yüzde 2,4 oranında azaldığını görüyoruz.
Döviz kurundaki yukarı yönlü ivme ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle bu yılı sektörümüz durgun geçirdi. Genel olarak yıl içerisindeki ipotekli konut satışlarına baktığımızda ise genel satış rakamları oranında düşük paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Bu da yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle kredili konut satışlarına olan talebin azaldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
Yabancılara yapılan konut satış rakamlarına baktığımızda ise her geçen yıl giderek artan bir grafik var. Ekonomi yönetimimiz tarafından yapılan düzenlemelerle, ülkemizden 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı yapanlara vatandaşlık hakkı tanınmasıyla birlikte yabancılara konut satışları artarak devam ediyor. 2018 yılında yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında artış göstermiş durumda. 2019 yılında ekonomideki normalleşme ile birlikte inşaat sektörünün büyümeye devam etmesini i ve konut satışlarının da faizlerin yüzde 1'in altında sabitlenmesi ile artabileceğini düşünüyoruz. Konut talebinin devam etmesi ve sektörün canlılığını koruması için verilen teşviklerin sürekli olması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:02 Kaynak: Bültenler
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