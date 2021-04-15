Yabancılara konut satışları Mart'ta yüzde 39.9 yükseldi

Yabancılara yapılan konut satışları, Mart ayında yıllık bazda yüzde 39.9 artarak 4 bin 248 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 azalarak 9 bin 887 adete geriledi.