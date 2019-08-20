Yabancılara konut satışları yedi ayda yüzde 64.5 arttı
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Türkiye'de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
'de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK) Salı günü açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 artışla 4 bin 192 adete yükseldi.
Yabancılara konut satışlarında yılın ilk yedi ayında ilk sırayı toplam 10 bin 806 konutun satıldığı İstanbul
aldı. İstanbul'u sırasıyla 4 bin 857 konut satışı ile Antalya
, 1,360 konut satışı ile Ankara
, 1,217 konut satışı ile Bursa
ve 988 konut satışı ile Yalova
izledi.
Yılın ilk yedi ayında Türkiye'den toplam 3 bin 601 adet konut satın alan Irak
vatandaşları ilk sırayı aldı. Irak'ı sırasıyla 2 bin 666 konut satışı ile İran
, 1,526 konut satışı ile Rusya
ve 959 konut satışı ile Suudi Arabistan
izledi.
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