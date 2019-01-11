Son Dakika Haberleri: Yabancılara Sahte Belge Düzenleyen Tercüman ve Çetesi Adliyede

Yabancılara Sahte Belge Düzenleyen Tercüman ve Çetesi Adliyede

1 saat önce

KAYSERİ ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen Göç İdaresi tercümanı A.C.L.'nin başını çektiği 8 kişilik şebeke çökertildi.

Yabancılara Sahte Belge Düzenleyen Tercüman ve Çetesi Adliyede, System.String[]
KAYSERİ ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen Göç İdaresi tercümanı A.C.L.'nin başını çektiği 8 kişilik şebeke çökertildi. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturmada, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sözleşmeli yeminli tercüman olarak çalışan A.C.L'nin, yabancı uyruklu kişiler için sahte belge düzenlediği belirlendi. Sahte kimlik, nakil, pasaport ve ehliyet belgesi düzenlediği tespit edilen A.C.L. ile ona yardım ettiği ileri sürülen Kayseri ve Tekirdağ'da tercümanlık bürolarında çalışan M.U., E.H., M.Y., İ.Y., G.O.G., A.U. ve M.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda geçici koruma kimlik belgesi, pasaport, ikamet belgesi, ehliyet ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:59 Kaynak: DHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Kayseri, 3. Sayfa
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