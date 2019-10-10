Yabancılardan 157 milyon dolarlık menkul kıymet satışı
1 saat önce
Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancılar geçen hafta net 157 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancılar geçen hafta net 157 milyon dolarlık menkul kıymet sattı
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:46
Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira