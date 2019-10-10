Son Dakika Haberleri: Yabancılardan 157 milyon dolarlık menkul kıymet satışı
Son Dakika Ekonomi Yabancılardan 157 milyon dolarlık menkul kıymet satışı

Yabancılardan 157 milyon dolarlık menkul kıymet satışı

1 saat önce

Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancılar geçen hafta net 157 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

Yabancılardan 157 milyon dolarlık menkul kıymet satışı, System.String[]

Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancılar geçen hafta net 157 milyon dolarlık menkul kıymet sattı

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:46 
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