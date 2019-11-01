Yabancıları tam 12 takıma bedel
6 saat önce
Ankaragücü, Göztepe, Kayserispor, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rize, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'dan daha fazla gole imza atan Trabzonspor'un yabancıları, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'le de eşit sayıda ağları havalandırdılar.
Ankaragücü, Göztepe, Kayserispor, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rize, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'dan daha fazla gole imza atan Trabzonspor'un yabancıları, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'le de eşit sayıda ağları havalandırdılar.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:42
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