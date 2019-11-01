Son Dakika Haberleri: Yabancıları tam 12 takıma bedel
Son Dakika Spor Yabancıları tam 12 takıma bedel

Yabancıları tam 12 takıma bedel

6 saat önce

Ankaragücü, Göztepe, Kayserispor, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rize, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'dan daha fazla gole imza atan Trabzonspor'un yabancıları, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'le de eşit sayıda ağları havalandırdılar.

Yabancıları tam 12 takıma bedel, System.String[]

Ankaragücü, Göztepe, Kayserispor, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rize, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'dan daha fazla gole imza atan Trabzonspor'un yabancıları, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'le de eşit sayıda ağları havalandırdılar.

Kayserispor, Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:42 
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