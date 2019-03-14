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Yabancıları ve Müslümanları Savunduğumuz İçin...

33 dakika önce

TÜRKİYE kökenli Hollandalı milletvekilleri, Denk Partisi'nin sosyal medya aracılığıyla kendileri hakkında yaptıkları paylaşımdan rahatsız olduğunu ve bunun son bulması için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Yabancıları ve Müslümanları Savunduğumuz İçin..., System.String[]
TÜRKİYE kökenli Hollandalı milletvekilleri, Denk Partisi'nin sosyal medya aracılığıyla kendileri hakkında yaptıkları paylaşımdan rahatsız olduğunu ve bunun son bulması için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Temsilciler Meclisi'nin Fas kökenli Başkanı Khadija Arib de Denk Partisi'nin sosyal medya aracılığıyla Türkiye karşıtlarını ifşa etmesini kınadı. Temsilciler Meclisi milletvekili ve Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

DEVAM EDECEĞİZ

"Temsilciler Meclisi'nde ve komisyonlarda devamlı hedef alınan biziz. Aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı PVV hakkında tek söz sarf etmeyenler, eleştirmeyenler Denk Partisi'ni hedef gösteriyor. Ülkede yabancıları ve Müslüman toplumun hakkını savunduğumuz için hedef olduk. Denk Partisi olarak bizler Temsilciler Meclisi ve komisyonlarda kimin ne söylediğini ve kimi savunduğuna dair bilgileri sosyal medya aracılığıyla paylaştık ve devam edeceğiz. Biz, hiçbir milletvekili hakkında asılsız yalan ve iftirada bulunmadık."

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Hollanda Temsilciler Meclisi'nde toplam 7 Türkiye kökenli milletvekili bulunuyor. 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden tasarıya destek veren ve 'Evet' oyu kullanan Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nden Dilan Yeşilgöz, Yeşil Sol'dan Nevin Özütok ve Zihni Özdil, Sosyalist Parti'den Sadet Karabulut ile Cem Laçın, Denk Partisi'nin sosyal medya aracılığıyla paylaşımlarını son vermesi için Hollanda Temsilciler Meclisi'nde imza kampanyası başlattı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:10 

Milletvekili, Türkiye, Güncel
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