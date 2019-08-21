Yabancıların evlerini soyan hırsız yakalandı



KONYA'da, yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı evlere girip, para, cep telefonu ve kıyafet çalan Cevzet D. (20), polis ekiplerince yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesinin Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde, Afganistan ve Suriye uyrukluların yaşadığı 3 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın, 2 suçtan kaydı bulunan Cevzet D. olduğunu tespit etti. Cevzet D., eski garaj bölgesinde gezerken yakalanarak, gözaltına alındı. Cevzet D.'nin, girdiği 3 evden toplam 10 bin liralık para, cep telefonu ve kıyafet çaldığı belirlendi. Cevzet D.'nin, sorgusunda, uyuşturucu satın alabilmek için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Cevzet D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



- Konya