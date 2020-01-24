Yabancıların gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35'i vatandaşlık için - Son Dakika
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Yabancıların gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35'i vatandaşlık için

6 saat önce

EVA Gayrimenkul Değerleme'ye göre, 2019'da yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35'i vatandaşlık başvurusu için yapıldı ve bu konuda ilk sırada Konya yer aldı.

Yabancıların gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35'i vatandaşlık için, System.String[]

EVA Gayrimenkul Değerleme'ye göre, 2019'da yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35'i vatandaşlık başvurusu için yapıldı ve bu konuda ilk sırada Konya yer aldı.

Yabancıların 2019 yılında vatandaşlık edinimi için Türkiye'de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını inceleyen EVA Gayrimenkul Değerleme, bu dönemdeki 10 milyon 871 bin 131 metrekarelik gayrimenkul yatırımının yüzde 35'inin vatandaşlık edinimi için yapıldığını belirledi. Buna göre, yabancıların vatandaşlık için aldığı gayrimenkullerin, yüz ölçümü bazında yaklaşık yüzde 15'i de İstanbul'dan edinildi.

Yabancıların vatandaşlık için yaptıkları yatırımlar ülke bazında ilk sırada Mısır yer aldı ve bu ülkeyi sırasıyla İran, Irak, Filistin, Katar, Çin, Yemen, Afganistan, Ürdün ile İsrail izledi.

Yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Konya oldu ve bu ili sırasıyla İstanbul, Afyonkarahisar, Manisa, Karaman, Bilecik, Bolu ,Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli izledi.

İstanbul'daki gayrimenkul yatırım tercihlerinde Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü ilçeleri ilk üçte yer aldı. Bu ilçeleri de sırası ile Esenyurt, Silivri, Şile, Sarıyer, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Bağcılar izledi.

İstanbul'daki yabancı gayrimenkul yatırımı da 1 milyon 425 bin 812 metrekare oldu. Bu yatırımın da, yaklaşık yüzde 41'inin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirlendi.

Yabancıların vatandaşlık için İstanbul'daki yatırımlarında ilk sırayı Irak aldı ve bu ülkeyi İran, Afganistan, Yemen, Ürdün, Libya, Filistin, Mısır, Çin, Almanya ile İsrail takip etti.


Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:30 Kaynak: DHA
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