Yabancıların Gözüyle Türkiye - Kandıra'nın "İtalyan eniştesi" Türkiye'ye hayran

Aldığı iş teklifi üzerine 5 yıl önce Türkiye'ye gelerek Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki manda çiftliğinin müdürü olan 50 yaşındaki İtalyan ziraat mühendisi ve zooteknisyen Angelo Lotumolo, güzelliklerine hayran kaldığı Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyuyor.

ABD'de bulunduğu dönemde iş adamları Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral'dan aldığı teklifi kabul ederek Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen Lotumolo, Kandıra Mandacılık Çiftliği'nde genel müdür olarak çalışmaya başladı.

İlçede tanıştığı Tuğba Öz ile 2015 yılında evlenen Lotumolo, 2 yıl önce dünyaya gelen kızları Melisa ile Türkiye'de çocuk sevgisini yeniden tattı.

Gezerek güzelliklerine hayran kaldığı Türkiye'yi çok seven Lotumolo'ya Kandıra'da "enişte" diye hitap ediliyor.

"İkinci ailemi burada buldum"

Angelo Lotumolo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden İtalya'da aile şirketleri olduğunu, babasının büyük bir arazide 600 mandanın bulunduğu tesiste üretim yaptığını söyledi.

Kendisinin de bu tesiste çalıştığını ifade eden Lotumolo, burada mozzarella ve burrata peynirleri ürettiklerini kaydetti.

Lotumolo, babasının daha sonra mandaları sattığını ve tarla işleri yapmaya başladığını dile getirerek, "Babam küçük çapta hayvancılığa devam ediyor. Ben ise daha sonra ABD'ye ve Kanada'ya gittim. 2014 yılında Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral ile tanıştım. Kandıra'daki çiftlikte çalışmak üzere konuştuk ve anlaştık. Daha sonra Türkiye'deki iş hayatım başladı. Buraya geldim, ikinci ailemi burada buldum." diye konuştu.

"Kandıra'da herkes bana 'enişte' diyor"

İtalya ile Türkiye'nin birbirine benzediğine işaret eden Lotumolo, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurguladı.

Lotumolo, Türkiye'de birçok kenti gezdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi çok seviyorum. İtalya'ya çok benziyor. Türkiye'nin yemekleri çok güzel. Türkiye çok güzel. Kapadokya, Trabzon, Ege, Marmaris, Assos, Çanakkale çok güzel. Çanakkale'ye bayıldım. Tarihi geçmişi olan bir şehir. Anıtkabir'i de çok sevdim. Oraya gittiğimde Atatürk'ün kim olduğunu anladım. Büyük bir adam Atatürk, Türkiye'de ne kadar önemli işler yapmış."

Eşinin İtalya'dayken hayatını kaybettiğini aktaran Lotumolo, İtalya'da bulunan 2 çocuğunun eğitim hayatına devam ettiğini söyledi.

"Türkiye çok güzel bir ülke"

Lotumolo, Türkiye'ye geldikten sonra Tuğba Öz ile tanıştığını belirterek, "Evlendik ve kızımız Melisa 2 yıl önce doğdu. Türkiye'de yaşamak istiyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Türkçeyi öğrenmeden önce Niyazi ve Ömer beyler yanıma bir tercüman verdi. İş yapıyordum, tercüman geliyordu. Sonra Niyazi beye tercüman istemediğimi söyledim çünkü kafam karışıyordu. Tuğba'yla evlendikten sonra Türkçe'yi daha iyi öğrenmeye başladım. Eşim bana çok yardım etti." diye konuştu.

Angelo Lotumolo, Türkiye'de mutlu olduğunu dile getirerek, "İtalyanım ama orayı fazla özlemiyorum. Sadece oradaki 2 çocuğumu özlüyorum. Şimdi Türkiye'de hayat kurdum. Burada her şey güzel. İtalya'dan babam arıyor. Onunla görüşüyorum. Kandıra'da herkes bana 'enişte' diyor, Angelo demiyor. Kandıra'nın eniştesi oldum." ifadelerini kullandı.