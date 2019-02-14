Yabancıların Hisse-Dibs Portföyü 311 Milyon Dolar Azaldı
48 dakika önce
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) podtföyü, 4-8 Şubat haftasında toplam 311.3 milyon dolar azaldı.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) podtföyü, 4-8 Şubat haftasında toplam 311.3 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 8 Şubat haftasında 205.7 milyon dolar azaldı.
Aynı haftada, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de, dört haftalık ardışık artışın ardından 105.6 milyon dolar düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:55 Kaynak: DHA
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