Yabancıların Hisse-Dibs Portföyü 311 Milyon Dolar Azaldı

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) podtföyü, 4-8 Şubat haftasında toplam 311.3 milyon dolar azaldı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) podtföyü, 4-8 Şubat haftasında toplam 311.3 milyon dolar azaldı.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 8 Şubat haftasında 205.7 milyon dolar azaldı.



Aynı haftada, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de, dört haftalık ardışık artışın ardından 105.6 milyon dolar düştü. - İstanbul

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