Son Dakika Haberleri: Yabancıların Hisse-Dibs Portföyü 311 Milyon Dolar Azaldı

Yabancıların Hisse-Dibs Portföyü 311 Milyon Dolar Azaldı

48 dakika önce

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) podtföyü, 4-8 Şubat haftasında toplam 311.3 milyon dolar azaldı.

Yabancıların Hisse-Dibs Portföyü 311 Milyon Dolar Azaldı, System.String[]
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) podtföyü, 4-8 Şubat haftasında toplam 311.3 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 8 Şubat haftasında 205.7 milyon dolar azaldı.

Aynı haftada, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de, dört haftalık ardışık artışın ardından 105.6 milyon dolar düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:55 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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