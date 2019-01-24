Yabancıların İş Yerleri Ruhsatsız Çıktı
1 saat önce
Samsun'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerinin tamamının ruhsatsız çıkması dikkat çekti.
Samsun
'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerinin tamamının ruhsatsız çıkması dikkat çekti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığına bağlı resmi ve sivil zabıta ekipleri ile İl Göç İdaresi ekipleri, İlkadım
ilçesinin birçok noktasında bulunan yabancı uyruklu kişilerce işletilen iş yerlerini denetledi. İş yerlerinde tabela, çalışma izni ve ruhsata bakıldı. Denetimler kapsamında ekiplerce 16 iş yeri denetlenirken girilen iş yerlerinde hiçbirinin çalışma izni ve ruhsatı olmaması dikkat çekti. Kanunlara uymayan iş yerleri hakkında ise tespit tutanağı tutuldu.
Tabelanın nasıl olması gerektiği anlatıldı
Ayrıca, iş yerlerine asılan Arapça tabelalar hakkında da iş yeri sahipleri uyarıldı. Tabelanın Türkçe olması gerektiğini vurgulayan ekipler, "Tabelalarda iş yeri ismi kırmızı puntolarda büyük harflerle Türkçe, altına mavi puntoyla küçük harflerle Arapça yazılması gerekiyor. Tabelanın hem Türklere hem de Araplara hitap etmesi gerekiyor" uyarısında bulundu. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:18 Kaynak: İHA
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