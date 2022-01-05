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YABANCILARIN KONUT ALMADAKİ TERCİH NEDENİ; FİYAT VE YILLAR ÖNCE GELEN YABANCILAR - Son Dakika

YABANCILARIN KONUT ALMADAKİ TERCİH NEDENİ; FİYAT VE YILLAR ÖNCE GELEN YABANCILAR

05.01.2022 12:45
YABANCILARIN KONUT ALMADAKİ TERCİH NEDENİ; FİYAT VE YILLAR ÖNCE GELEN YABANCILAR

İSTANBUL'da yabancılara yapılan konut satışlarında bazı ilçelerin ilk sıraları alma nedeninin yıllar önce buralara gelen yabancıların etkili olduğu belirtildi.

İSTANBUL'da yabancılara yapılan konut satışlarında bazı ilçelerin ilk sıraları alma nedeninin yıllar önce buralara gelen yabancıların etkili olduğu belirtildi. Kısa süre önce TÜİK tarafından yapılan açıklamada yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 40 oranında artış kaydettiği, ilk 11 ayda 50 bin 735 konutun yabancılar tarafından satın alındığı belirtildi.

İstanbul'da geçen yılın 11 ayında 23 bin 169 konut satıldı. İstanbul'da binden fazla konut satılan dört ilçe sırasıyla; Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Avcılar oldu. 11 ayda bin 104 konutun satıldığı Avcılar'da özellikle yabancılara yönelik emlak ve danışmanlık hizmeti veren şirketlerden birisinin sahibi olan Beşir Zengin, bu tercihte son 10 yılda gelen yabancılar ve döviz kurundaki hareketlerin etkili olduğunu söyledi. Zengin, bir tarafında deniz, diğer tarafında göl bulunan, ulaşım bakımından avantajlı Avcılar'ın tercih edilen ilçelerin başında geldiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"İlk konut satışını 2012 yılında Avcılar'da yaptığımızda bir tane bile yabancı yoktu. Şimdi istatistiklere göre Avcılar'da yaklaşık 50 bin yabancı ikamet ediyor. Bunların çoğu da mülk almış durumda. Bu bölgedeki konutlar diğer semtlere göre daha ucuz. Yurt dışına gittiğimizde bazı ülkelerde örneğin Almanya'nın bazı kesimlerinde adeta 'İkinci bir Türkiye'yi görmüş oluyorsunuz. Her gelen yabancı diğerini getiriyor. Bu duruma yabancı sayısını artırıyor. Türkiye'deki yasalara göre Kore, Suriye ve Ermenistan vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları mülkiyet alabiliyor. Burada konut alan yabancılar arasında ilk sırada Irak, İran ve sanırım üçüncü sırada Çin var. İstanbul; Türkiye'nin buluşma noktası. Müslüman ülke. Dövizdeki hareketler de konut sahibi olmalarını sağlıyor. 50 bin dolara alamayacağı evi şimdi 40 bin dolara alabiliyorlar."

Yabancılara yönelik emlak işlemlerini yapan Iraklı Abdullah Al Zarika, müşterilerin çoğunun Iraklı olduğunu ancak, başta İranlılar olmak üzere çeşitli Ortadoğu ülkelerinden de gelenler bulunduğunu söyledi. Al Zarika, "Avcılar'a 10 yıl önce Irak'tan ilk gelenler buraya yerleşti. Ardından onların akrabaları buraya geldi. Esenyurt'un tercih edilme nedeni fiyatların daha uygun olması. Beylikdüzü yeni bir ilçe ve güzel bir yer olduğu için tercih ediliyor" dedi. Avcılar'da 10 yıldan bu yana yaşan yaşayan Ömer Al Nahir, "Avcılar'ı güzel ve sakin olduğu için tercih etmiştim. Burada her şey var" diye konuştu.

YABANCILARIN KONUT ALMADAKİ TERCİH NEDENİ; FİYAT VE YILLAR ÖNCE GELEN YABANCILAR
YABANCILARIN KONUT ALMADAKİ TERCİH NEDENİ; FİYAT VE YILLAR ÖNCE GELEN YABANCILAR
YABANCILARIN KONUT ALMADAKİ TERCİH NEDENİ; FİYAT VE YILLAR ÖNCE GELEN YABANCILAR

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Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Avcılar, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YABANCILARIN KONUT ALMADAKİ TERCİH NEDENİ; FİYAT VE YILLAR ÖNCE GELEN YABANCILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: YABANCILARIN KONUT ALMADAKİ TERCİH NEDENİ; FİYAT VE YILLAR ÖNCE GELEN YABANCILAR - Son Dakika
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