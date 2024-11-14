Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait konut satış istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan listede yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı.
Yabancılara yapılan konut satışlarının Ocak ve Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 olduğu kaydedildi.
Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle sıralandı:
Satış adedi: 6 bin 740
Satış adedi: 6 bin 703
Satış adedi: 1.692
Satış adedi: 497
Satış adedi: 468
Satış adedi: 461
Satış adedi: 344
Satış adedi: 318
Satış adedi: 308
Satış adedi: 299
Son Dakika › Emlak › Yabancıların Türkiye'de en çok konut aldığı iller belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?