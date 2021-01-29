Yabancıya konut satışı 220 bin adedi aştı

Türkiye'de yabancılara konut satışının önünün açılması sonrası 2013-2020 döneminde yabancıların aldığı ev sayısı 220 bin 351 adede ulaştı.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara konut satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası'nın yürürlüğe girmesi sonrası 2013'ten bu yana Türk vatandaşı olmayanlara yapılan ev satışında hareketlilik yaşanıyor.

Aradan geçen 8 yılda satılan konut sayısı 220 bin adedi aşarken, özellikle son 3 yılda hareketlilik arttı. Bu süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019'da görülürken, geçen yıl salgının etkisiyle 40 bin 812'ye geriledi.

Satış rakamı 2018'de 39 bin 663, 2017'de 22 bin 234, 2016'da 18 bin 189, 2015'te 22 bin 830, 2014'te 18 bin 959, 2013'te ise 12 bin 181 adet olarak gerçekleşti.

Yabancıya satışta lider il İstanbul'da rakam 84 bin adede yaklaştı

Bu süreçte en çok konut satılan şehir 83 bin 815 adetle İstanbul oldu. Toplam satıştan yüzde 38 pay alan İstanbul, 2015'te Antalya'dan aldığı liderliği bir daha bırakmadı. Kentin toplam satıştan aldığı pay geçen yıl yüzde 47'ye kadar yükseldi.

İlk 2 yılı zirvede geçirdikten sonra ikinciliğe gerileyen Antalya'da ise yabancılara 8 yılda 51 bin 845 konut satışı gerçekleşti. Söz konusu sürede satışların yüzde 23,5'i bu ilden yapıldı.

En çok konut satışı gerçekleşen ilk 10 il listesinde 6 şehir 8 yıl üst üste yer aldı. Bunlardan Bursa'da 11 bin 895, Ankara'da 10 bin 1, Yalova'da 9 bin 354, Sakarya'da 6 bin 352 adet konut satıldı.

Geçen sürede Aydın, Muğla ve Mersin 7 kez listede yer alırken, Trabzon ve Samsun da son yıllarda ön plana çıkmaya başladı.

6 yılda Iraklılar 33,5 bin, İranlılar 18,5 bin adet konut aldı

TÜİK'te yer alan 2015-2020 dönemi uyruklarına göre satış istatistiklerine göre, zirvede Iraklılar yer aldı.

Son 6 yılda Türkiye'den en çok konut alanlar 33 bin 544 adetle Iraklılar olurken, onları 18 bin 464 adetle İranlılar, 13 bin 540 adetle Suudi Arabistan vatandaşları ve 12 bin 859 ile Ruslar takip etti.

Söz konusu sürede en çok konut alan ilk 20 millet listesine giren Kuveytliler 10 bin 898 adet, Afganistanlılar 9 bin 143 adet, Almanya vatandaşları 7 bin 209 adet, İngilizler 6 bin 391 adet, Ürdünlüler 5 bin 109 adet konut aldı.

Türkiye'den gayrimenkul yatırımı tercih eden Mısırlılar 3 bin 753 adet, Kazakistanlılar 3 bin 743 adet, Ukrayna vatandaşları 3 bin 711 adet, İsveçliler de 3 bin 384 adet konut edindi.

Bu sürede bazı yıllarda listeye giremese de Yemen, Filistin, Lübnan, Libya, ABD ve Çin vatandaşları da en çok konut alanlar arasında kendine yer buldu.

"Yabancı ev satmak, ciddi bir ihracat geliri oluşturuyor"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yabancıların, Mütekabiliyet sonrası 2013'ten bu yana Türkiye'den resmi olarak ev alabildiğini söyledi.

Yabancıların bugüne kadar Türkiye'den aldığı 220 bin 351 adet. konutun ihracat getirisi olarak çok değerli olduğunu dile getiren Akbal, şu açıklamalarda bulundu:

"Nitekim yabancıya Türkiye'de bir evi yaklaşık 1 milyon liraya satıyoruz. Alan kişi ortalama 200 bin lira da evin eşyası için harcıyor ve en az 3 ay da burada yaşıyor. Dolayısıyla 2020'de yabancılara sadece 7 milyar dolarlık ev sattığımızı düşünmememiz lazım. Aynı zamanda onlara yaklaşık 9 milyar liralık da eşya satışına aracılık ediyoruz ve ortalama 3 ay yaşayarak ülkemize de vergi ödemeyi sürdürüyorlar. Bu anlamda yabancıya konut satışıyla bir çok sektörü de canlı tuttuğumuzu vurgulamak isterim."

"Avrupa, Amerika ve Orta Asya ülkelerinden ciddi talepler almaya başladık"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise, gayrimenkul ve inşaat sektörünün geçen yıl salgına rağmen yabancıya satışta giderek yükselen ve istikrarlı ilerleyen talep artışına sahne olduğunu belirterek, yabancı yatırımcıların güveni Türk inşaat sektöründe bulduğunu söyledi.

Bu dönemde sektörde başlatılan dijital açılım dönemi ve online tapu hizmetiyle yatırımcıların kolaylıkla Türkiye'den konut satın alabildiğini dile getiren Özyurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sunduğumuz yabancıya vatandaşlık hakkı bu dönemde daha da işler hale geldi. Çünkü salgın karşısında dünyada izole ve güvenli yaşam ihtiyacı oluştu. Geçen yıl Türkiye'den konut almak isteyen ülke sayısında artış yaşadık. Avrupa, Amerika, Kanada ve Orta Asya ülkelerinden de ciddi talepler almaya başladık. 2021'de finansal kaynak kullanımının çeşitlenmesine yönelik yeni girişimler bekliyoruz. Öte yandan tanıtım faaliyetlerimize, sadece Orta Doğu'yu değil Avrupa, Afrika ve Orta Asya ülkelerini de dahil etmeliyiz."

"Satışlarda ve gelirde yıllık rekorlar bekliyoruz"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de, Türkiye'nin konut satışında yabancıları cezbeden sayısız özelliğini bulunduğunu belirterek, özellikle İstanbul ve Antalya'nın bu alanda öne çıktığını söyledi.

Uygun maliyetin, kaliteli konutların, vatandaşlık hakkının, her kültürden insanın bulunmasının, iklim özelliklerinin, sunduğu teşviklerin, yüksek getirinin ve misafirperverliğin yabancıları cezbeden özellikler arasında yer aldığını dile getiren Özgün, "Salgın sürecinde de Türkiye'nin sağlam ve kaliteli sağlık altyapısı yabancıları cezbetmeye devam etti." dedi.

Özgün, "Avrupa'da yüzde 50'den fazla kayıplar yaşanırken Türkiye'de yabancıya konut satışında düşüş yüzde 10 ile sınırlı kaldı. Bu çok önemli bir başarı. Bu başarının artarak süreceğini hem satışlarda hem de yıllık gelirde yeni rekorlar göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle salgının etkisini yitirmesiyle rekorlar hızlanacak ve Türkiye bugüne kadar olduğu gibi dünyanın her yerinden yatırımcı çekmeye devam edecek." diye konuştu.